Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 5,5 на территории Афганистана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, подземный толчок зафиксирован в 13:39 по времени Астаны (11:39 по бакинскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 867 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Очаг залегал на глубине 180 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сведений об ощутимости нет.