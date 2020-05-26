В Афганистане освобождены из тюрем 900 сторонников «Талибана»

Власти Афганистана объявили об освобождении из тюрем 900 сторонников радикального движения «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Национального совета безопасности Джавад Фейсал. Он отметил, что «заключенные сторонники «Талибана» освобождаются с целью продолжить режим прекращения огня в стране и начать межафганские переговоры».

Отметим, 11 мая власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных боевиков «Талибана» из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Как заявил тогда представитель Национального совета безопасности страны, на тот момент «власти выпустили из тюрем тысячу талибов, «Талибан» же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов».

Напомним, 29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Как оговаривалось, в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.