В Афганистане не менее 22 военных погибли при атаке талибов

По меньшей мере 22 военнослужащих погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения с боевиками радикального движения «Талибан» в провинции Лагман на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Гульзара Неязи.
Как сообщил представитель совета, столкновение произошло в ночь на понедельник. Талибы совершили нападение на КПП военных в районе Алишинг, в ходе атаки они уничтожили несколько десятков транспортных средств военных. Неязи также заявил, что девять силовиков попали в плен к талибам.
В то же время министерство обороны Афганистана сообщает, что в результате атаки погибли шесть военнослужащих, еще пять получили ранения. Министерство также заявило, что военным удалось отбить атаку талибов, которые также понесли «тяжелые потери».(РИА Новости)