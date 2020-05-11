В Афганистане не менее 22 военных погибли при атаке талибов

По меньшей мере 22 военнослужащих погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения с боевиками радикального движения «Талибан» в провинции Лагман на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Гульзара Неязи.

Как сообщил представитель совета, столкновение произошло в ночь на понедельник. Талибы совершили нападение на КПП военных в районе Алишинг, в ходе атаки они уничтожили несколько десятков транспортных средств военных. Неязи также заявил, что девять силовиков попали в плен к талибам.