Несколько человек погибли в афганском городе Асадабад в провинции Кунар близ границы с Пакистаном во время митинга по случаю национального праздника День независимости. Как сообщил агентству Reuters в четверг, 19 августа, очевидец, во время мероприятия боевики «Талибана» открыли огонь, однако остается неясным, стало ли это причиной гибели людей или они стали жертвами массовой паники.

Участники митинга держали в руках государственные флаги Афганистана. 19 августа в стране отмечается обретение независимости от Великобритании.