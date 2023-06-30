В международном аэропорту Кишинёва неизвестный устроил стрельбу. Пассажир, которого не пропустили через паспортный контроль, во время его сопровождения в стерильную зону для оформления запрета на въезд, выхватил оружие у пограничника и застрелил его, потом произвёл ещё несколько выстрелов. МВД Молдовы сообщает о двух погибших.

Сейчас, по сообщению молдавских СМИ, он забаррикадировался в здании аэропорта.

Пассажиры и посетители аэропорта были эвакуированы, здание оцеплено. Вылеты всех рейсов отложены. На место происшествия прибыл отряд спецназа FULGER.

Сотрудникам спецназа удалось задержать мужчину, который открыл огонь в Кишиневском аэропорту. Нападавший получил ранение, ему оказывают медпомощь.

Сотрудники правоохранительных органов продолжат обеспечивать безопасность и общественный порядок в аэропорту.