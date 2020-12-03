В 2021 году цены на нефть могут колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель, если…

Цены на нефть снова снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США. Другой фактор снижения индексов — итоги неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где участникам картеля не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки. Видеоконференцию стран ОПЕК+, на которой планировалось решить вопрос о возможном увеличении добычи нефти, решили перенести с 1 на 3 декабря.

На этом фоне январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,88%, составив $44,16 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,74% — до $47,07 за баррель. Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 ноября составила $48,05 за баррель, что на $0,68 меньше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны. На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила $47,52 за баррель, что на $0,67 меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Помимо снижения цены нефти Азербайджан испытал серьезное уменьшение доходов от экспорта «черного золота» в результате снижения нефтедобычи. По договоренности ОПЕК+, стартовавшей с мая, Азербайджан в августе-декабре текущего года должен сохранить производство сырой нефти в объеме 587 тыс. баррелей в сутки. В то же время добыча на АЧГ должна быть понижена до уровня 2018 года с 567 тыс. до 461 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО «Азнефть», СП и ОК) – со 151 тыс. до 126 тыс. баррелей. Надо отметить, что к октябрю страна полностью выполнила взятые на себя обязательства по сокращению добычи, говорится в заявлении Минэнергетики. Так, в минувшем месяце суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по Азербайджану составила 675,2 тыс. баррелей. По данным ведомства, из них 587 тыс. баррелей пришлись на сырую нефть и 88,2 тыс. баррелей на конденсат.

По итогам снижения цены и добычи Азербайджан получил в текущем году самые низкие доходы с месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), начиная с 2007 года его основания, сказал # ученый –экономист Губад Ибадоглу. Ученый заметил, что по данным Государственного нефтяного фонда, за первые 11 месяцев текущего года доходы страны от АЧГ составили 3 млрд 336 млн долларов, что в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 3 раза меньше, чем в позапрошлом году. Резкое снижение доходов от нефти, говорит аналитик, обусловлено падением цен на мировом рынке из-за пандемии COVID-19 и вынужденного сокращения добычи.

При этом недавний рост нефтяных индексов на мировых рынках связан с сообщениями о том, что некоторые вакцины против коронавируса эффективны и безопасны. Рынки нефти начали положительно реагировать на такую ​​информацию. Если вакцина против пандемии COVID-19 будет запущена в больших масштабах, то в 2021 году цены на сырую нефть могут колебаться в пределах 40-60 долларов за баррель. Однако аналитики не исключают возможность падения цен до 20 долларов за баррель на фоне негативного развития пандемии COVID. Судя по всему, даже если вакцины против COVID-19 будут эффективны, ни спрос на нефть, ни ее цена не смогут подняться до уровня прошлого года.

По оценке международных аналитиков, в наступающем году средняя цена за баррель при хорошем сценарии может составить $45, а при плохом — $35. В целом же существенного роста цен на «черное золото» в среднесрочной перспективе не ожидается. Согласно прогнозам, максимальная цена барреля может составить $53 в 2023 году. Текущая ситуация скажется на нашей нефтедобывающей стране, говорит экономист. И если цены останутся на низком уровне, девальвация маната будет неизбежна. «Возможно, именно по этой причине откладываются парламентские обсуждения бюджета на следующий год, — резюмировал он, — Ведь девальвация маната может послужить ключевым фактором, влияющим на прогнозы государственных доходов и расходов».

Напомним, что немногим ранее министр финансов Самир Шарифов сообщил, что обсуждения проекта государственного и сводного бюджета откладываются в связи с военным положением, поскольку в них будут внесены определенные поправки. Сообщается, что коррективы связаны с грядущими расходами на финансовое обеспечение деятельности Армии Азербайджана, погранвойск и других ведомств на освобожденных территориях. По мнению местных аналитиков, увеличение бюджетных расходов приведет к росту трансфертов из ГНФАР, соответственно, увеличится дефицит в бюджете нефтяного фонда и необходимость девальвации национальной валюты.