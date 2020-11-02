В 2020 году в мире убиты более 30 журналистов

С начала 2020 года во всем мире были убиты более 30 работников средств массовой информации, заявила в понедельник, 2 ноября, международная неправительственная организация «Репортеры без границ». По случаю отмечаемого 2 ноября Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов она призвала учредить в ООН должность специального представителя по защите журналистов. Антониу Гутерриш должен использовать последний год своих полномочий генерального секретаря ООН, чтобы повысить уровень защиты сотрудников СМИ, заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

За последние десять лет «Репортеры без границ» зарегистрировали в общей сложности почти 1000 убийств журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, добавил генсек организации. «Многие из этих преступлений так и не были должным образом расследованы, а виновные не были привлечены к ответственности», — констатировал Делуар. Одной из причин этого он назвал «отсутствие эффективных международных механизмов». (DW)