Уже через три месяца могут начаться испытания вакцины против коронавируса

Испытания вакцины против нового уханьского коронавируса могут начаться уже через три месяца, заявил Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, сообщает Голос Америки.

Это достаточно быстро в сравнении, к примеру, с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома (САРС) – тогда на подготовку вакцины к клиническим испытаниям у ученых ушло 20 месяцев.

Впрочем, это не значит, что прививку от уханьского коронавируса можно будет сделать уже через три месяца – вакцину нужно будет проверить на безопасность и эффективность. Это может занять еще несколько месяцев.

Однако время от начала вспышки до разработки возможной вакцины является рекордно коротким, благодаря отчасти новому способу вакцинации.

| 2020-02-02T02:39:49+00:00 2 февраля 2020, 11:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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