В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров, AZAL расширил число ежедневных рейсов на маршруте Баку-Нахчыван-Баку с 10 до 12.

Об этом АПА сообщили в AZAL.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана полностью удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы между Баку и Нахчываном. Ни один пассажир не остается без авиабилета на этом направлении.

Отметим, что ежедневно на этом направлении доступно 11-12 рейсов, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета. К примеру, 1 июля запланировано 12 рейсов, а 2 июля — 11 рейсов.

Благодаря увеличению числа рейсов, пассажирам больше не нужно стоять в очереди перед кассами AZAL для приобретения авиабилетов, так как их доступность полностью обеспечивается.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в официальных кассах AZAL, также обратиться в колцентр, связавшись с ним по электронной почте ca[email protected] или по номеру +994(55)204 65 54 через WhatsApp.

Отметим, что стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан.

Кроме того, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Только эти категории пассажиров могут оформить билеты в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана. При приобретении билетов эти пассажиры должны представить соответствующие документы.