Есть определенные признаки приближения наступления украинской армии (ВСУ). Как пишет в своем ТГ-блоге военный обозреватель Molfar OSINT, «Уничтожение РЭБ (системы радиоэлектронной борьбы — авт.) и РЛС (радиолокационных систем — авт.) РФ — контрнаступление. Связь установлена… Интересно, что больше всего комплексов было уничтожено накануне контрнаступательных операций Украины. Март 2023 стал самым плодотворным в охоте на РЭБ и РЛС вообще за все время боевых действий». За истекший период полномасштабной войны было уничтожено 133 российских установок РЭБ на общую сумму $1 млрд.

Есть еще ряд признаков того, что приближается контрнаступление ВСУ. Об этом недавно сказали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Аналогично высказываются и другие украинские чиновники высокого ранга.

В Украину продолжает массово поступать западная военная техника перед большим контрнаступлением ВСУ. На днях в Европе была замечена огромная колонна итальянских гаубиц M109L, которую перебрасывают железной дорогой. На видео, снятым очевидцами на железнодорожной станции города Удине, что на северо-востоке Италии, виден эшелон с более чем 20 гаубицами. Предварительно, они направляются в Украину. Ранее Рим уже поставил Киеву более 20 единиц M109L.

Дополнительным подтверждением приближения украинского наступления является все увеличивающаяся нервозность не только штатных российских пропагандистов, но и в относительно близком окружении Владимира Путина.

Отметим два очень показательных факта.

Бывший президент России Дмитрий Медведев несколько странно отреагировал на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что России не стоит бояться войны с НАТО, так как она однозначно ее проигрывает. Медведев, яростно поддержавший войну с Украиной, внезапно признал, что не знает, «кто выиграет или проигрывает в такой войне» (в оригинале I don’t know who’s going to win, or lose such war — авт.). Это признак тектонического сдвига, так как еще совсем недавно тот же Медведев угрожал захватить Варшаву, а затем Берлин и выйти к Атлантическому океану.

Военный преступник и глава военной компании Вагнер Евгений Пригожин разразился статьей. В ней он призывает остановить так называемую специальную военную операцию и начать закрепляться на нынешних позициях. Из текста ясно, что он не верит в то, что российская армия сумеет отбить наступление ВСУ и его очень тревожат не столько военные, сколько политические последствия сокрушительного поражения России в войне.

Все говорит о том, что тревога все сильнее охватывает российский истеблишмент и для этого есть все основания.

С финансами все очень плохо. Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начал рассылать российским клиентам письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета. Туда будут попадать все выплаты по их ценным бумагам, однако вывести средства с них граждане России не смогут.

Журналисты Forbes ознакомились с письмом и выяснили, что новые ограничения затронут россиян, которые не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Наличие резидентства в ОАЭ не позволяет обойти новые правила.

Самая настоящая финансовая засада. Российские граждане массово переводили активы в ENBD, так как европейские депозитарии ранее ввели указанные ограничения. Россияне пытались их избежать, переведя активы в, как они считали, дружественную юрисдикцию. И вот такой пассаж.

На этом фоне совсем не удивляет то, что швейцарские банки UBS и Credit Suisse начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов.

Западные союзники Украины все больше сосредотачиваются не на введении новых санкций, а на повышении эффективности уже принятых. И среди таких мер значительную долю составляет предотвращение так называемого параллельного импорта, а вернее контрабанды подсанкционных товаров через третьи страны.

Ереван строго предупредила Германия. Армянская таможня после немецкого демарша начала придирчиво досматривать грузы в Россию. Конечно, Ереван пошел на такой шаг без большого энтузиазма, а по причине сильнейшего давления.

Аналогичную позицию занимает Казахстан и даже Китай предпочитает дистанцироваться. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок ее китайский коллега Цинь Ган заявил, «Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет… контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами».

Некоторой сенсационности факту предстоящего украинского наступления придает утечка секретных материалов Пентагона и американских спецслужб.

Уже известно кто слил так называемые Х-файлы в интернет. Сейчас им занимаются американские власти. Мы же остановимся на некоторых аспектах скандала, поднятого в первую очередь американскими изданиями The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, а также британскими The Guardian и The Financial Times.

Надо отметить, что Россия и ее армия представляется в этих файлах совсем не лучшим образом. Важный факт состоит в том, что американское разведывательное сообщество практически все знает о самых главных тайнах Кремля и его спецслужб. Все это усилит подозрительность и шпиономанию в высших эшелонах власти в Москве. Навряд ли это поможет сохранять российские секреты, но нервозности, безусловно, прибавится. Так и до паранойи недалеко. Впрочем, ее признаки уже присутствуют.

Второй важнейший момент. Практически все написанное из этих файлов давно известно и об этом можно прочитать в открытой прессе. Как бумажной, так и электронной.

И в этой связи следует отрицательно ответить на вопрос: повлияет ли публикация на украинские военные и политические планы.

Украинский военный эксперт Роман Свитан сказал, что реальные планы операций защищены крайне надежно. Они хранятся на носителях, никогда не подсоединяемых к интернету, и не распечатываются на бумаге. Тогда как содержащиеся в слитых документах сведения о подготовленных Украиной к контрнаступлению сил может рассчитать любой опытный старший офицер.

В частности, на основе знаменитого декабрьского заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он заявлял, что для наступления ему потребуется 300 танков, что составляет 10 танковых батальонов. Как правило, в мотострелковую бригаду численностью 4-5 тысяч бойцов входит один такой батальон. Несложный подсчет показывает, что всего к контрнаступлению Киев готовит приблизительно 40-50 тысяч штыков.

Об украинских планах в деталях знает очень ограниченное, даже считанное количество людей. О них не информированы союзники, кроме самых общих положений. Судя по военным играм на американской базе в немецком Рамштайне, имеется несколько стратегических и оперативных планов. Выбор конкретных операций будет определять высшее командование и, как обычно, в самый последний момент в зависимости от складывающейся ситуации.

Вообще большая волна о якобы неготовности ВСУ к наступлению очень напоминает введение противника в заблуждение. Сам факт подготовки контрнаступления еще ни о чем не говорит. О том, что Наполеон готовит поход против России, было известно за два года до него. И это не слишком помогло русской армии на первом этапе войны. Пришлось отступать до Москвы и даже сдать ее.

Аналогично летом 1941 года. Сталина предупреждали очень многие. О предстоящей войне писали американские и британские, а также шведские и швейцарские газеты. План «Барбаросса» был у американцев и о нем сообщали в Москву официально через советских дипломатов, но ничего не помогло.

Вот почему в Москве очень осторожно говорили о слитых файлах. В первую очередь из-за подозрения в играх западных и украинских спецслужб. К деятельности последних в Белокаменной относятся очень серьезно и внимательно. В их профессионализме убедились на своем опыте. Российские профессионалы не разделяют наплевательского отношения пропагандистов насчет украинских разведчиков и контрразведчиков.

Война подошла к своей завершающей фазе. Сколько она будет продолжаться, никто не знает. Тем не менее, военный проигрыш России вполне вероятен. За ним наступят и политические последствия. И вот их обитателям Кремля стоит бояться больше всего.