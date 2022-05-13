Украинские и французские эксперты идентифицировали первые пять тел людей, найденных в Буче после отступления российских оккупантов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

«Первые результаты работы французских экспертов по идентификации неопознанных жертв в Буче. Французская миссия вместе с украинскими экспертами обработала часть ДНК-профилей неопознанных тел и уже установила 5 совпадений с членами семей, которые ищут близких», — говорится в сообщении.

В целом 74 родственники без вести пропавших гражданских сдали в Буче генетический материал французской миссии для ДНК-экспертизы. Сравнения продолжаются, поэтому возможны дальнейшие совпадения.

«Мы благодарны коллегам из Франции за их помощь. Миссия прибыла на 15 дней, а осталась с нами уже на месяц. Международная поддержка важнейший фактор нашей победы на юридическом поле боя», — отметила Венедиктова. (unian.net)