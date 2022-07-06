Мировой судья судебного участка района Крылатское в Москве прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер.

Представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований.

«Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», — приводит слова судьи издание.

Ирина Винер-Усманова заявила, что развод с российским бизнесменов Алишером Усмановым состоялся в ЗАГСе. «Мы развелись в ЗАГСе», — передает слова Винер-Усмановой «Матч ТВ».

7 июня прошло первое слушание между супругами, на котором присутствовали их представители. Тогда было предложено провести процесс в закрытом режиме, чтобы обеспечить неприкосновенность личной жизни участников.

Винер и Усманов узаконили свои отношения в 1992 году.

Винер-Усманова с 2008 года является президентом ВФХГ, в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

Напомним, что после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой.