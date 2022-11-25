Достижения оборонно-промышленного комплекса Турции вносят вклад не только в защиту интересов Анкары, но и дружественных государств и стран-союзниц.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на церемонии спуска на воду третьего корвета программы MILGEM, построенного для нужд ВМС Пакистана.

ВМС Пакистана в 2018 году подписали контракт на поставку четырех корветов турецкой программы MILGEM. Первые два корвета было решено строить в Стамбуле, а два других будут построены при турецком содействии на верфи в Карачи.

Выступая в пятницу на церемонии в верфи Стамбула, глава оборонного ведомства Турции подчеркнул решимость Анкары к устранению угроз нацбезопасности и тесному взаимодействию с дружественными странами.

В качестве примера Хулуси Акар привел последнюю операцию ВС Турции против террористов в Сирии и Ираке.

По его словам, только за последнюю неделю ударами ВВС и частей артиллерии ВС Турции в рамках операции Pençe-Kılıç на сопредельных территориях нейтрализованы 326 террористов. «Операция Pençe Kılıç подтвердила не только высокий операционный уровень действий турецкой армии, но и значимость импортозамещения в оборонной сфере», — продолжил турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что за последние годы уровень импортозамещения в оборонной сфере Турции достиг 80 процентов.

«Наша цель – вывести оборонпром Турции в число мировых лидеров в свете задач, поставленный на период Второго столетия существования Турецкой Республики», — подчеркнул он.