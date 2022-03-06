„Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны“

Фридрих II, Король Пруссии

В Украине идет война. Это не первая война на этой земле, и вообще, не первая война на нашей планете. Но для большинства украинцев это первая — первая большая беда, которую они почувствовали на себе. А войны повторяются, и ничего не становится уроком для нашего общества. Говоря «общество», я имею ввиду все человечество. Ведь ясно, что начинают войны не народы, а группа людей, тем или иным образом взявшая власть в руки.

По мне, я бы обязательно ввел бы как отдельный предмет в старших классах изучение трудов древнегреческих историков. Читаешь и удивляешься, как всё похоже. Как сталкивались финансовые интересы групп людей. И эти столкновения часто приводили к войне. Как создавался первоначальный капитал за счет грабежей, создавались города-государства, которые пе рерастали в объединения городов, создавались и разваливались государства. И обязательно появлялись несколько государств – лидеров, которые старались подчинить более мелкие государства. А слабые искали сильных союзников и от этого зависело их благосостояние, и часто жизнь самих граждан. С тех пор во взаимоотношении людей ничего не изменилось. Изменились быт, средства передвижения, орудия труда и убийства. Сейчас за короткое время можно уничтожить больше людей, чем жило пару веков назад. Но желание сильного подчинить себе слабого, отобрать у него нажитое — не поменялось.

​Фундамент сегодняшнего дня состоит из кирпичиков вчерашнего, а завтрашний — из сегодняшних. Зная прошлое, анализируя его, мы можем не совершать фатальных ошибок. И предпосылки сегодняшней войны в Украине возникли не сегодня, а достаточно давно. Украинская сторона могла бы избежать этой войны, если их аналитики, историки просто окинули бы взглядом прошлое, конец восьмидесятых, начало девяностых. Все просто. Это даже не математика. Это арифметика. В мире есть державы – региональные лидеры и есть мировые лидеры. Мировых лидеров на сегодня три – США, Россия и Китай. У них есть союзники, а если называть вещи своими именами – вассалы. А у тех свои. И очень трудно поменять сюзерена, если только он не сильно ослаб. В конце 80-х, начале 90-х это попытались сделать мы, а затем Молдова. Наше неадекватное руководство того времени пыталось брататься с Ираном, правда без взаимности, затем бородатый президент пытался создать великий Туран. А молдаване вдруг решили, что они больше румыны и постарались быстро отчалить и пристать к другому берегу. В итоге мы получили Карабахскую проблему, беженцев и большое горе, а Молдова – Приднестровье. Всем было ясно, что за этим стоит одно из мировых государств-лидеров. Позже такую же ошибку сделала Грузия. Отдала швартовы и попыталась отплыть. В итоге получила проблемы с Южной Осетией и Абхазией. И опять никто не стал учитывать чужие ошибки. Мы-то свою исправили через 30 лет. А Украина, получив призрачные гарантии, сделала такую же ошибку, и, начиная с 10-х годов этого века, начала готовиться к смене покровителя. И сегодня они получили самую кровопролитную реакцию на эти действия. Стоило ли все это для смены сюзерена? И тут к месту вспоминается поговорка, которая отражает суть происходящего: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». В нашем случае паны находятся на разных континентах.

​Говорят, что независимость достается кровью. Все это обман и оправдание алчности и жестокости. Не стоит и капли крови так называемая независимость, а точнее приход к власти какой-либо группы людей. От чего стали независимы те, кто погиб, ранен, потерял близких или остался без дома? Независимость бывает в умах.

Остальным странам в такой ситуации я посоветовал бы изучать новейшую историю Азербайджана. Тогда они узнают — как могут привести к фатальным последствиям действия двоечников от политики, и с каким трудом, какими усилиями, с какой филигранной точностью были ликвидированы эти последствия.

Если ты не доволен своей жизнью – меняй ее. Но начни с самого себя. А война – это когда народ погибает для того, чтобы кто-то, кто сидит в стороне, достиг своих желаний – вкусно есть и крепко спать. Без нас. Со своими близкими. На своей вилле.

А что же сейчас произошло? Просто один «мировой гегемон», под ухмылку второго, не успев очистить левый сапог, вляпался правым сапогом в дерьмо, ловко наложенное третьим.

Фуад Расулов, специально для #