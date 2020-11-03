Ураган «Эта» усилился до третьей категории

Ураган «Эта» в Карибском море достиг третьего уровня по шкале Саффира ― Симпсона с максимальными порывами ветра 54,1 м/с. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по наблюдению за ураганами от 2 ноября.

Отмечается, что в настоящее время ураган движется в западном направлении со скоростью 15 км/ч.

Метеорологи предупредили, что «Эта» усиливается и может вызвать на территории Центральной Америки наводнения, оползни и штормовые волны.

29 октября стало известно, что ураган «Зета» обрушился на юго-восток США. Скорость ветра превысила 49 м/с. В Мексиканском заливе высота волн достигала 15 метров. (iz.ru)