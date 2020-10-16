УМК распространило заявление

Управление Мусульман Кавказа (УМК) совместно с религиозными конфессиями Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что Армения, бросив вызов мировому сообществу, игнорируя международные законы и нормы, нарушив достигнутые по инициативе России договоренности о прекращении огня, подвергла ракетному обстрелу  второй по величине город Азербайджана — Гянджу, избрала в качестве мишени  мирных жителей, жилые дома, гражданские объекты. До сегодняшнего дня были убиты  47 мирных жителей, в том числе 5 детей.

Заявление подписали председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Бакинский и Азербайджанский архиепископ Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.

| 2020-10-16T14:57:26+04:00 16 октября 2020, 16:24|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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