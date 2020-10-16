УМК распространило заявление

Управление Мусульман Кавказа (УМК) совместно с религиозными конфессиями Азербайджана распространило заявление.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится, что Армения, бросив вызов мировому сообществу, игнорируя международные законы и нормы, нарушив достигнутые по инициативе России договоренности о прекращении огня, подвергла ракетному обстрелу второй по величине город Азербайджана — Гянджу, избрала в качестве мишени мирных жителей, жилые дома, гражданские объекты. До сегодняшнего дня были убиты 47 мирных жителей, в том числе 5 детей.

Заявление подписали председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Бакинский и Азербайджанский архиепископ Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, руководитель общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский и руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили.