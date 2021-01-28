Умер Василий Лановой View Larger Image Не стало советского и российского актера Василия Ланового. Ему было 87 лет. Артист скончался в реанимации одной из столичных больниц. О смерти сообщила его жена, передает Газета.Ру. Актер был госпитализирован в больницу с пневмонией, находился там несколько дней. Сегодня его не стало. Редакция| 2021-01-29T00:47:43+04:00 29 января 2021, 00:59| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Президент Азербайджана в Шуше - Хроника визита и выступленияПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением к народуСкончался народный артист АзербайджанаПарад Победы в Баку: Выступления президентов… В рубрике Певица Нармин Каримбекова представила новый клип Gallery Певица Нармин Каримбекова представила новый клип 28 января 2021, 22:17 Альфонс Хуг: Азербайджан построил культурную инфраструктуру, вызывающую зависть у соседей Gallery Альфонс Хуг: Азербайджан построил культурную инфраструктуру, вызывающую зависть у соседей 28 января 2021, 19:05 Памела Андерсон вновь вышла замуж Gallery Памела Андерсон вновь вышла замуж 28 января 2021, 04:13 Песня для Самиры: в Азербайджане хотят, чтобы на «Евровидении» звучал трек местного композитора Gallery Песня для Самиры: в Азербайджане хотят, чтобы на «Евровидении» звучал трек местного композитора 27 января 2021, 23:40 Каннский фестиваль перенесли Gallery Каннский фестиваль перенесли 27 января 2021, 23:07