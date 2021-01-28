Умер Василий Лановой

Не стало советского и российского актера Василия Ланового. Ему было 87 лет.

Артист скончался в реанимации одной из столичных больниц. О смерти сообщила его жена, передает Газета.Ру.

Актер был госпитализирован в больницу с пневмонией, находился там несколько дней. Сегодня его не стало.