Умер Василий Лановой

Не стало советского и российского актера Василия Ланового. Ему было 87 лет.
Артист скончался в реанимации одной из столичных больниц. О смерти сообщила его жена, передает Газета.Ру.
Актер был госпитализирован в больницу с пневмонией, находился там несколько дней. Сегодня его не стало.

| 2021-01-29T00:47:43+04:00 29 января 2021, 00:59|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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