Мультипликатор, создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Прощание с ним состоится 1 февраля в Москве.

Об этом сообщил в Facebook шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории», — написал Капков.

Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет, МГПУ), затем курсы творческих работников Центрального телевидения при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио).