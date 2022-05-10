Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался во вторник в результате продолжительной болезни, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи политика.

10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

Кравчук возглавлял Украину с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года.

В июне 2021 года Кравчук перенес операцию, состояние бывшего президента Украины оценивалось как сложное — самостоятельно дышать он не мог и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В сентябре Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

4 мая возрасте 87 лет скончался Станислав Шушкевич — первый руководитель независимой Белоруссии и один из авторов Беловежских соглашений наряду с Кравчуков и первым президентом России Борисом Ельциным.