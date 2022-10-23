Основатель компании-производителя энергетических напитков Red Bull Дитрих Матешиц умер в возрасте 78 лет.

Комментируя кончину Матещица, в компании заявили, что «в настоящее время преобладающей эмоцией является глубокая печаль, но в конечном итоге она сменится благодарностью за то, что Матешиц сделал возможным изменения в жизни многих людей».

Австрийский бизнесмен, добившийся серьезного успеха во всем мире, благодаря бренду Red Bull, также вложил крупные инвестиции в различные спортивные отрасли, особенно Формулу-1. Матещиц был известен и успехами в сфере СМИ и строительства.

Пока причина смерти Матешица не разглашается. Местные СМИ пишут, что богатейший бизнесмен Австрии умер от рака поджелудочной железы.