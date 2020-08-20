Умайра Тагиева: «В августе количество осадков превысило месячную норму»

«Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого августа, который мы наблюдали в последние десятилетия. Если в последние годы именно в августе обновлялись рекорды высоких температур, то в нынешнем августе наблюдается умеренная погода, температура колеблется в пределах нормы, а в отдельные дни даже немного ниже нее».

Об этом Report сообщила директор Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Умайра Тагиева.

Она отметила, что во многих регионах и на Абшеронском полуострове в первой и второй декадах августа количество осадков превысило месячную норму. Например, на Абшеронском полуострове осадков выпало вдвое больше месячной нормы.

По ее словам, такие процессы являются проявлением аномальных гидрометеорологических явлений, участившихся в последние десятилетия на фоне изменения климата: «Хочу напомнить со ссылкой на NASA и другие международные климатические центры, что еще весной сообщалось, что летом этого года в Азербайджане будут рекордные показатели высокой температуры. Тогда наши эксперты отметили, что, поскольку подобные прогнозы основаны на глобальных моделях, было бы неправильно применять их непосредственно к нашей стране как аксиому. В то же время следует учитывать, что в мировой практике обоснованность долгосрочных прогнозов невысока».

Директор Национальной службы гидрометеорологии МЭПР отметила, что с 21 по 24 августа в стране снова будет нестабильная погода. В Баку температура упадет на 8-10 градусов и приблизится к 21-26 градусам. Усилится северный ветер, в регионах пройдут дожди ливневого характера.