«Уличная сцена на Монмартре» Ван Гога продана за €11,25 млн

Картина Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продана в четверг на аукционе Sotheby’s в Париже за 11,25 миллионов евро.

Как пояснили РИА Новости представители аукционного дома, эта сумма не включала комиссию, составившую 1,75 миллиона евро.

«Картина была продана за 13 миллионов евро, включая комиссионные сборы», — сказала РИА Новости представительница Sotheby’s.

Отметим, «Уличная сцена на Монмартре» была создана Ван Гогом в 1887 году, когда он проживал в Париже вместе со своим братом Тео. На картине изображен один из символов Монмартра — ветряная мельница «Мулен де ла Галетт».

Произведение с 1920 года находилось в частной коллекции, поэтому было неизвестно публике. Лишь недавно — незадолго до проведения аукциона — картина была представлена широкой публике в Париже, Амстердаме и Гонконге.

В четверг на аукционе произведение Ван Гога было продано за 11,25 миллионов евро. Оценочная стоимость картины составляла 5-8 миллионов евро.