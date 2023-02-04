Сегодня, 4 февраля, в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины.

Во время приезда Гаррио-Майлам встретилась с первым вицеспикером Украины Александром Корниенко.

В ходе встречи они обсудили ряд актуальных для Украины вопросов, в частности: вступление Украины в Альянс; дальнейшая реализация украинской формулы мира; создание специального трибунала в отношении военных преступлений, совершенных Россией.