Две трети украинцев считают, что восстановление дружеских отношений с россиянами после нынешней войны невозможно. Таковы результаты опроса граждан Украины социологической группой «Рейтинг», проведенного 6 апреля. По ее данным, за март в полтора раза выросло число украинцев, по мнению которых возобновление дружеских отношений украинцев с россиянами вообще невозможно – с 42 до 64 процентов.

Еще 22 процента опрошенных считают, что нормализация отношений может произойти через 20-30 лет. Как отмечают социологи, в возобновление украинско-российской дружбы не верят более половины опрошенных и в регионах юга и востока Украины. Кроме того, как показал опрос, 91 процент респондентов не считает украинцев и россиян одним народом. (DW)