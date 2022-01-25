Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о рекомендациях для украинских спортсменов, которые выступят на Играх-2022 в Пекине.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом (в Пекине страна выступит под флагом Олимпийского комитета России ). Чтобы они не были вместе. Они должны это знать.

Мы над этим работали (над рекомендациями). После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – заявил Гутцайт.

Ранее также сообщалось, что Минспорта Украины рекомендовало спортсменам не давать интервью на русском языке.