В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров отвечая в эфире четырех российских радиостанций на вопрос, будет ли война, заявил: «Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет». В то же время он предупредил, что Россия не даст Западу «грубо наступать на свои интересы», передает Коммерсантъ.

Говоря об ответе США на российские требования о гарантиях безопасности, он сказал, что там в основном «тень на плетень», но есть и конструктив в виде готовности начать диалог по контролю над вооружениями и деконфликтингу. «Хоть что-то», — сказал Сергей Лавров, добавив, что Москва на протяжении многих лет предлагала начать договариваться по этим темам.

«Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас… Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом», — сказал он.

«Мы войн не хотим», — заверил Сергей Лавров.

По его словам, сейчас идет межведомственная работа по анализу письменных ответов США и НАТО по гарантиям безопасности, вскоре предложения по дальнейшим шагам будут представлены президенту Владимиру Путину. При этом ответ Вашингтона на предложения Москвы Сергей Лавров назвал «практически образцовым» на фоне «идеологизированного ответа НАТО». Он подчеркнул, что переговоры с США и НАТО не завершены.

Интересно, о чем свидетельствуют эти заявления? Москва практически ежедневно на разных уровнях сообщает миру, что не собирается вновь вторгаться на территорию Украины (хотя не будем забывать, что еще не прекратилось первое вторжение – до сих пор оккупационные войска РФ находятся в украинском Крыму и Донбассе). Итак, можно ли быть уверенным после прозвучавших слов Лаврова, что теперь то уж Россия точно отказалась от планов прямой военной агрессии против Украины с разных направлений?

Своим мнением по этому поводу поделился с # президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Украина) Михаил Гончар:

— Доверия к словам, доносящимся из Москвы, давно нет. Не только в Киеве, но и в Брюсселе и Вашингтоне. О намерениях России говорят не словоизвержения Лаврова и росагитпропа, а действия Шойгу по периметру границ Украины.

Сейчас идет интенсивная переброска военной техники и личного состава ВС РФ из разных военных округов на территорию соседней Беларуси под прикрытием подготовки к учениям “Союзная решимость – 2022”, которые должны начаться 10 февраля. Уже переброшены порядка 15 батальонно-тактических групп. Они размещаются преимущественно в направлении границы с Украиной, южнее линии Гомель – Брест. Протяженность границы с Беларусью – 1084 км. Практически, Россия формирует Северный фронт, нависая над Украиной с белорусского направления. По отношению к НАТО создается западная группировка войск, направленная против Польши и Литвы, которых уже прощупали осенью прошлого года “миграционным штыком”.

В течение января на территорию Беларуси только из Восточного военного округа и Тихоокеанского флота РФ переброшены эскадрилья штурмовиков Су-25СМ, эскадрилья многоцелевых истребителей Су-35С, дивизион ОТРК «Искандер», 4 мотострелковых бригады и бригада морской пехоты. Эти силы предназначены исключительно для наступательных действий.

По оценкам Belarus Security Blog, заявленные 10 тысяч вагонов и платформ для переброски российской военной техники и личного состава якобы для упомянутых учений, означают, что в Беларуси могут быть развернуты силы и средства в эквиваленте 3 полноценных мотострелковых дивизий, что превышает численность сухопутных войск самой РБ. Да и заявленный срок их пребывания – от 6 до 9 месяцев, явно больше периода 10-дневных учений.

С учетом того, что с Северного и Балтийского флотов сейчас в Средиземное море переброшены 6 больших десантных кораблей – якобы для учений, и неизвестно куда они направятся дальше в начале февраля, логично предположить, что как и в 2014-м, они окажутся в Черном море для усиления десанто-высадочной способности группировки сил Южного военного округа России для действий против Украины с моря. Практически все действующие БДК (большие десантные корабли) трех флотов РФ – Северного, Балтийского и Черноморского – сосредотачиваются в одну группировку не случайно.

Я уже не говорю о том, что идет усиление с подвозом дополнительных боекомплектов и горючего для группировки двух армейских корпусов, дислоцируемых на оккупированной территории восточного Донбасса.

Таким образом, действия ведомства Шойгу опровергают слова Лаврова. Россия точно не отказалась от планов продолжения военной агрессии против Украины. Полагаю, что в Баку тоже хорошо знают цену слову Сержа Калантарова.