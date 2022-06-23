В Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских пилотов на истребителях НАТО.

Об этом в Twitter сообщил автор законопроекта, конгрессмен ветеранов ВВС США Адам Кинзингер.

Текст сообщения он проиллюстрировал совместным фото с украинскими летчиками, которые приняли воздушный бой с Россией в первый день полномасштабного вторжения.

«Эти мужчины — пилоты ВВС Украины. Многие люди думали, что они выйдут из боя в первый же день… но они все еще там. Я внес законопроект об обучении их на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16», — написал Кинзингер. (УНИАН)