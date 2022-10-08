От позиций ВСУ до оккупированного российскими захватчиками Херсона осталось около 30 километров.

Об этом заявил советник ОПУ Алексей Арестович.

«От позиций ВСУ в Посад-Покровском до Херсона около 30 км, но наши уже дальше, за Посад-Покровским. С этой позиции уже видно дома в Херсоне. Это очень хорошо, потому что все виды артиллерии начнут работать», — отметил Арестович.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 октября в Херсонской области освободили и стабилизировали более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Эксперты американского Института исследования войны сообщают, что Вооруженные силы Украины достигают значительных успехов на Херсонщине.