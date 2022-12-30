По его словам, российской армии «не хватает живой силы» для формирования новых подразделений и восполнения «значительных потерь» в уже существующих. «Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации», — сказал Буданов.

Он отметил, что нет никакой разницы, когда именно она будет объявлена, «5 или 9 января — в принципе, это ничего не изменит». «Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, и людей мобилизуют полным ходом», — добавил Буданов.

Какое количество призовут на этот раз, он не уточнил, но отметил, что система российских военкоматов несколько адаптировалась к массовому набору в армию. В предыдущую волну вооруженные силы РФ пополнили более 320 тысяч резервистов.

Что касается обстановки на фронте, Буданов отметил, что ни у российских, ни у украинских войск в данный момент нет ресурсов для того, чтобы продвигаться дальше, поэтому «ситуация просто зашла в тупик».

По его словам, после того, как ВСУ освободили Херсон, самые ожесточенные бои переместились на восток Донецкой области. На других участках фронта российские войска заняли оборонительные позиции, а темпы наступления ВСУ замедлились из-за наступления холодов, а также из-за нехватки западного оружия. «Мы не можем полностью разгромить их на всех направлениях. Они тоже не могут. Мы очень надеемся на новые партии оружия и на поставки более современного вооружения», — заключил Буданов. (moscowtimes.ru)