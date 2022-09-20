Украинские киберзащитники получили персональные данные наемников российской ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщил в Телеграме глава Минцифры Михаил Федоров, передает Укринформ.

«Сайт группы Вагнера, собирающей российских заключенных для войны в Украине, взломан IT-Армией! Все персональные данные наемников у нас!» — написал министр.

Он подчеркнул, что каждого палача, убийцу и насильника ждет суровое наказание, и месть неизбежна.

Как сообщалось, в российских колониях вербовщики ЧВК «Вагнера» начали «уговаривать» заключенных подписать контракт и отправиться на войну против Украины, угрожая, что иначе их все равно отправят со временем, но уже бесплатно.