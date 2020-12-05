Украинская фабрика ликвидировала елочные игрушки «Армия России»

Произведенные клавдиевской фабрикой елочные игрушки «Армия России», из-за которых на Украине начался общественный резонанс, были ликвидированы. Об этом сообщил 5 декабря и.о. главы правления фабрики Павел Гукасов.

Он рассказал в Facebook, что накануне во время экскурсии на фабрике посетители заметили елочные шарики с логотипом российской армии.

По его словам, из-за короткой сезонности бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка — часть годовой продукции фабрика поставляла в РФ. Также на снижение экскурсионного потока на фабрику повлиял экономический кризис и введение карантинных мер, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики.

Он подчеркнул, что сам не инструктировал сотрудников фабрики не брать заказы «подобного формата» и только конфликтная ситуация позволила принять непосредственное участие в отклонении этого заказа от производства.

Днем ранее о посещении украинской фабрики игрушек написал в Facebook экскурсовод Сергей Савченко, который заметил продукцию предприятия с логотипом «Армия России».

Накануне стало известно, что главную новогоднюю елку Украины в этом году украсят не звездой, а шляпой. Пользователи Сети предположили, что звезду декоммунизировали, а на ее место водрузили «то ли шляпу из Хеллоуина, то ли головной убор из книг о Гарри Поттере».

Отношения Украины и РФ обострились после вступления Крыма в состав России в 2014 году путем референдума, на котором большинство жителей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Украина, США и другие страны отказываются признавать итоги голосования. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

С 2015 года на Украине проводится политика «декоммунизации» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, событий и явлений, названия которых напоминают об СССР, а также снос памятников. Кроме того, в стране идут процессы украинизации общественной жизни (lenta.ru)