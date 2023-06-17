Украине крылатыми ракетами угрожают два ракетоносителя. В Черном море в два раза стало больше «Калибров».

Как сообщает Оперативное командование «Юг», сейчас противник переформатировал группировку. В частности, часть корабельного состава заведена в пункты базирования, в то время как на боевое дежурство в Черном море выведено два надводных ракетоносителя.

Общий залп «Калибров» может достигать 16 единиц. В Черном море всего семь вражеских кораблей, в Азовском — один.

«Уровень ракетной угрозы вновь повышен», — заявляют в командовании.