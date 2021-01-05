Украина выйдет из еще одного соглашения СНГ

Правительство Украины одобрило законопроект закона о выходе страны из соглашения о сотрудничестве в сфере правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ. Об этом в своем Facebook написал представитель кабмина в Раде Василий Мокан, передает ТАСС.

«Законопроектом предлагается выйти из соглашения, подписанного 19 ноября 2010 года в городе Санкт-Петербург и ратифицированного Верховной радой 21 декабря 2011 года», — сообщил Мокан.

По его словам, это соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами ― членами СНГ. При этом обязательства Украины, которые возникли в течение срока действия документа, «урегулированы», — заявил Мокан.

Он также отметил, что представители Украины давно не принимают участие в заседаниях межгосударственного совета. Также украинская сторона не участвует в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ и не обменивается патентными, нормативно-методическими документами в области защиты и интеллектуальной собственности.