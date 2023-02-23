Украина ввела санкции против финансовых учреждений Российской Федерации, о чем 22 февраля попросил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Ограничения введены в отношении всех российских банков, в том числе Центрального банка, а также небанковских кредитных организаций, операторов платежных систем. Срок действия этих санкций — 50 лет.

Речь идет о прекращении операций с активами российских банков, отныне запрещено устанавливать отношения, в том числе корреспондентские, с финансовыми учреждениями России, нельзя приобретать их ценные бумаги. Кроме того, остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, обслуживание электронных платежных средств.