Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации

Во время открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоялось сегодня, 25 января, в Страсбурге, депутаты ассамблеи проголосовали за обжалование полномочий делегации России. С этой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

В своем выступлении депутат отметила, что в 2019 году ассамблея приветствовала возвращение российской делегации, надеясь на диалог с Москвой, но с тех пор российские власти продолжают нарушать политические и гражданские права своих граждан и ведут «кампанию преследования лидера оппозиции». Мезенцева также напомнила, что Россия «стоит за нарушениями прав человека на оккупированных территориях» Украины и не выполняет резолюции ПАСЕ, в которых, в частности, речь шла об осуждении аннексии Крыма. «От имени своих коллег мы оспариваем права российской делегации на существенных основаниях», — заявила Мезенцева.

Эту инициативу поддержали 38 депутатов, представлявших более пяти стран. Такое соотношение соответствует требованиям процедуры обжалования полномочий национальной делегации. Поэтому председатель без предварительных обсуждений направил этот вопрос на рассмотрение в Мониторинговый комитет ПАСЕ. Теперь комитет должен назначить докладчика, который подготовит соответствующий доклад и резолюцию. В ней он может рекомендовать подтвердить, не подтвердить или подтвердить с ограничениями права делегации России. Обсуждение этого вопроса назначено на четверг, 28 января. (DW)