МИД Украины объявил в четверг, 30 июня, о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском «независимости» самопровозглашенных «ЛДНР». Об этом говорится в заявлении на сайте МИД.

«Рассматриваем это решение как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении.

В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Украина также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

«Наша позиция четкая — мы максимально жестко реагируем на любые попытки подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем национальные интересы всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте», — подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.