Украинские военные нанесли удар по мосту через Днепр у Каховской гидроэлектростанции. По словам главы Херсонской областной администрации Ярослава Янушевича, переправа стала непригодной для использования, сообщает «Би-би-си».

Мост в районе Каховской ГЭС использовался российскими военными для снабжения войск и доставки техники с левого берега Днепра, граничащего с Крымом. Ранее советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань называл его одним из четырех уязвимых мест, для российской армии.

Самым важным объектом для российского Минобороны Хлань называл Антоновский автомобильный мост. Также он упоминал Антоновский железнодорожный мост, находящийся в 20 км от Херсона. Он пересекает Днепр и ведет к железнодорожному вокзалу города.

Второе направление — через Правобережье. Помимо моста у Каховской ГЭС здесь существует маршрут в 20 км от Херсона, пересекающий реку Ингулец через Дарьевский мост.

«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к укреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное», — отмечается в сообщении украинского оперативного командования «Юг».