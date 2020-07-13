Украина проведет в Херсонской области учения по эстонской модели

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели, конкретная дата маневров будет определена с учетом российских учений «Кавказ-2020».

Ранее Украина и Эстония подписали декларацию, в которой Эстония предлагает Украине поделиться своим опытом в создании территориальной обороны на основе добровольческих формирований. Минобороны Украины сообщило, что в Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели.

«В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонскую Республику (в 2019 году – ред.) состоялось подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны в Херсонской области между министерствами обороны Украины и Эстонии. После этого началась подготовка общего с Эстонией пилотного проекта территориальной обороны в нашей области. Уже осенью мы планируем провести масштабные учения… Сейчас совместно с оперативным командованием «Юг» и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений («Кавказ-2020″ — ред.), которые планирует провести страна-агрессор», — заявил Гусев в интервью интернет-изданию «Левый берег», которое опубликовано в понедельник.