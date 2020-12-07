Украина предложит новые шаги по урегулированию в Донбассе

Киев в 2021 году предложит новые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе, если на ближайшем заседании Контактная группа не достигнет прогресса. Об этом заявил экс-президент страны, глава делегации Киева на переговорах в Минске Леонид Кравчук, пишет ТАСС.

«В новом году будут более решительные и более конкретные действия для достижения главного вопроса — установления мира в Донбассе», — сказал он.

Кравчук подчеркнул, что это будет касаться законов о выборах, амнистии и местного самоуправления. Он отметил, что решения будут базироваться на договоренностях нормандского формата. Также, по его словам, Киев не будет отступать от Минских соглашений.