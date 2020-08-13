Украина потребовала освободить задержанных в Беларуси своих граждан

Украина потребовала от властей Беларуси освободить двух задержанных украинских журналистов. Об этом сообщил в четверг офис президента Украины Владимира Зеленского.

«Украина обращается к властям Республики Беларусь с требованием как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева», — говорится в сообщении. По словам главы офиса президента Андрея Ермака, «граждане Украины были задержаны белорусскими сотрудниками правоохранительных органов без каких-либо законных оснований».

«По информации украинской стороны, они не нарушали никаких законов Республики Беларусь, не принимали участия ни в каких беспорядках или массовых акциях, не имели при себе запрещенных предметов или материалов, — сказал Ермак. — Правозащитники посещали Белорусь исключительно для получения достоверной информации о том, что там происходит, и для комментирования последних событий в Минске для украинских средств массовой информации».

Глава офиса президента сообщил, что МИД Украины через украинское дипломатическое представительство «активно работает для скорейшего установления и освобождения всех украинских граждан, задержанных во время последних событий». Ермак также подчеркнул, что «Украина чрезвычайно ценит добрососедские отношения с Белорусью».