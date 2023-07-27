Вооруженные силы Украины начали серьезное наступление на юге страны. Операция против оккупантов набирает обороты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника. Однако, по мнению издания, президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию.

«Слава всем, кто защищает Украину! Кстати, наши ребята на передовой сегодня показали очень хорошие результаты. Молодцы! Подробности со временем», — заявил украинский лидер в вечернем обращении в среду, не уточняя о чем именно идет речь.

Российские чиновники также утверждают о значительных действиях со стороны Украины. Аналитики ISW добавили, что «украинские войска начали значительную механизированную контрнаступательную операцию» на Западе Запорожья и «кажется, прорвали отдельные заранее подготовленные российские оборонительные позиции». Однако российские источники озвучили очень разные утверждения относительно масштаба как атаки, так и связанных с ней украинских потерь.

В то же время представитель посольства Украины, пожелавший остаться неизвестным, предостерег от рассмотрения любой части контрнаступления как решающей битвы. Он описал войну как длинную серию операций в разных местах вдоль линии фронта.

«Мы все время говорили, что это будет жесткая борьба, это будет долгая борьба, и в ней будут вызовы, успехи и неудачи. Страна хорошо подготовлена и хорошо обучена, чтобы добиться успеха… Они пытаются пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще имеют большую боевую мощь», — заявил министр обороны США Ллойд Остин журналистам в четверг на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее .

По словам госсека США Энтони Блинкена, «сейчас стоит вопрос о том, развертывают ли украинцы некоторые из подразделений, которые они сдерживали, и переводят всех в контрнаступление. И я действительно направляю вас в наше Министерство обороны и других экспертов о том, что именно происходит на месте».

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби отверг вероятность того, что наступление ВСУ застопорилось.

«Они уже признали, что не двигаются так далеко или так быстро, как хотелось бы. Это не тупик. Они не заморожены. Украинцы двигаются», — пояснил он. (unian.net)