Украина получит западные самолеты, эта работа уже началась.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба МИД.
«Нет сомнений, что наше государство получит западную боевую авиацию. Эта работа уже началась», — сказал он.
Кулеба отметил, что за последние месяцы был решен вопрос о поставках Украине шести важных типов оружия западного образца: противотанкового оружия, артиллерии, РСЗО, танков, ракет и ПВО.
«Осталось согласовать поставки самолетов. Борьба за них должна быть структурирована несколько иначе», — заявил министр.
Он подчеркнул, что задачей номер один для украинской дипломатии на 2023 год является скорость и стабильность поставок оружия. Речь идет об оружии, которое уже было обещано партнерами, а также о привлечении новых видов.
Министр также выразил уверенность, что страны НАТО утроят усилия для обеспечения производства оружия и амуниции, а также координации программ подготовки украинских военных.
Кроме того, глава МИД также анонсировал совместное заседание представителей оборонной индустрии Украины и Германии, на котором будут обсуждать дальнейшие шаги для усиления обороноспособности нашего государства. (УНИАН)