Украина получит западные самолеты, эта работа уже началась.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила пресс-служба МИД.

«Нет сомнений, что наше государство получит западную боевую авиацию. Эта работа уже началась», — сказал он.

Кулеба отметил, что за последние месяцы был решен вопрос о поставках Украине шести важных типов оружия западного образца: противотанкового оружия, артиллерии, РСЗО, танков, ракет и ПВО.

«Осталось согласовать поставки самолетов. Борьба за них должна быть структурирована несколько иначе», — заявил министр.

Он подчеркнул, что задачей номер один для украинской дипломатии на 2023 год является скорость и стабильность поставок оружия. Речь идет об оружии, которое уже было обещано партнерами, а также о привлечении новых видов.

Министр также выразил уверенность, что страны НАТО утроят усилия для обеспечения производства оружия и амуниции, а также координации программ подготовки украинских военных.

Кроме того, глава МИД также анонсировал совместное заседание представителей оборонной индустрии Украины и Германии, на котором будут обсуждать дальнейшие шаги для усиления обороноспособности нашего государства. (УНИАН)