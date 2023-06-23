Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает ТАСС, в интервью, которое показали украинские телеканалы, Кулеба подчеркнул, что не стоит относиться к нынешнему контрнаступлению вооруженных сил страны как к последнему. По его словам, «в Украине будет столько контрнаступлений, сколько потребуется».

Министр отметил, что Вашингтон уже поставляет Киеву бронемашины Bradley, а вопрос принятия решения о поставках танков Abrams «находится в процессе». «Поэтому работаем на сейчас, но держим в голове, что точно так же нам будут нужны танки, бронетранспортеры и другая техника для возможных будущих наступлений», — сказал Кулеба, добавив, что, по его мнению, необходимо думать на «два-три шага вперед».

При этом, отвечая на вопрос о том, могут ли танки Abrams быть поставлены Украине для задействования в нынешнем наступлении, министр ответил: «Есть надежда».