Президент США Джо Байден в пятницу подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 400 миллионов долларов, в которую входят, в частности, дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт Белого дома.

Как уточнили в Пентагоне, в состав нового пакета военной помощи входят:

четыре высокомобильных артиллерийских ракетных системы (HIMARS) и дополнительные боеприпасы для HIMARS;

три тактические машины для восстановления оборудования;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

взрывные боеприпасы;

контрбатарейные системы;

запчасти и другое оборудование.

В Минобороны США подсчитали, что за последние три недели Соединенные Штаты выделили 2,2 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а всего с начала деятельности администрации Джо Байдена – около 8 миллиардов долларов.

Как сообщал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, Украина получила от США и союзники 9 ракетных систем HUMARS и аналогичных комплексов, но для контрнаступления нуждаются еще десятки единиц.

Таким образом, после получения последнего пакета военной помощи у Украины будет уже 13 РСЗО.

В последнем интервью президент Владимир Зеленский поблагодарил за военную поддержку Украины от США , призвав Запад наращивать ее, чтобы помочь продолжать борьбу против РФ.