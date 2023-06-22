Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС — по судебной реформе и свободе СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссар отметил, что ЕК ранее определила для украинской стороны семь приоритетов для того, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

«На данный момент Украина выполнила два условия — по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ», — заявил еврокомиссар.

Он добавил, что по оставшимся пяти условиям «есть определенный прогресс», что соответствует тройке по пятибалльной системе. Окончательные оценки Еврокомиссия выставит в своем отчете по расширению ЕС в октябре.

Ранее депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.

Резолюцию поддержали 425 депутатов, 38 проголосовали против, 42 воздержались. В документе говорится, что депутаты ЕП ожидают, что процесс вступления Украины в альянс начнется после окончания конфликта и будет завершен «как можно скорее».