Заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что страна ведет консультации по вопросу недопущения председательства России в Совете безопасности ООН. Об этом сообщило издание РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«По состоянию на данный момент у нас нет четкого понимания, удастся ли не допустить председательство РФ или отложить его, но такая работа ведется», — сказал Сибига.

Между тем главы МИД Австралии, Индии, США и Японии выступили за расширение числа членов Совета Безопасности ООН. Согласно заявлению, участники обязуются «активно и конструктивно» участвовать в процессе переговоров по реформированию международного органа.