Украина может обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера

Киев обратится в международные судебные структуры, если Иран не будет сотрудничать в расследовании гибели сбитого в январе украинского Boeing и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«Я надеюсь, что мы сможем, в конце концов, рассчитывать на такую политику со стороны иранского правительства, которая будет ориентирована на результат, — сказал он. — Дело не только в том, что они не возвращают нам «черные ящики», но и в других данных ими обещаниях. Они должны официально извиниться, они должны выплатить достойные компенсации, сделать то, что они обещали. Если этого не случится, у нас не останется выбора — мы обратимся в международные суды, и Иран об этой нашей позиции знает».

Зеленский не уточнил, в какую именно международную судебную инстанцию намерена обратиться Украина. Он также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако «эту проблему нельзя откладывать бесконечно, потому что мы уже и так достаточно долго ждем».(ТАСС)