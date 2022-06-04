На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «160 на 160».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле «160 на 160», – говорится в сообщении.

Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Главным управлением разведки, Министерством обороны, Службой безопасности Украины, Генеральным штабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.