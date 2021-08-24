Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он также заявил, что «НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией».

«Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. […] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка», – сказал замгенсека Альянса.

Джоанэ также призвал Россию вернуть «свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты».

«Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире», – подчеркнул представитель НАТО.

Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.