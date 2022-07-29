Голливудский актер Уилл Смит записал шестиминутное видео. На нем артист извинился за мартовский инцидент — актер дал пощечину комику и ведущему Крису Року на последней церемонии награждения «Оскар».

В материале Уилл Смит рассказал, что он связался с Крисом Роком и попросил того о встрече. Комик отказался, но выразил готовность поговорить тогда, когда он сам будет готов к этому.

«Мое поведение неприемлемо. И я буду рядом, когда ты окажешься готов поговорить», — обратился Уилл Смит к комику в видео.

Он также извинился перед матерью Криса Рока. В одном из своих интервью, она выразила сожаление о всей сложившейся ситуации. Уилл Смит попросил прощения и за то, что не до конца понимал, как этот случай отразился на ней.

Актер в очередной раз подчеркнул, что не считает свой поступок правильным и ему нет оправдания.

28 марта во время представления номинантов в категории «Лучший документальный фильм» ведущий «Оскара» Крис Рок высказал шутку в сторону жены Уилла Смита, Джады Пинкетт-Смит. Актриса страдает от алопеции (частичное облысение). Комик пошутил по поводу ее «бритой головы».

Смит поднялся на сцену, ударил ведущего и спустился обратно к жене. После он извинился за свой поступок перед академией киноактеров, но не перед самим Роком.

Сам Рок не стал писать заявление в полицию на Уилла Смита после инцидента. (gazeta.ru)